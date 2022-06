Wall Street entre dans un marché baissier

La Bourse de New York a ouvert en net recul lundi, Wall Street poursuivant sa chute de la semaine dernière. Les investisseurs craignent que la Réserve fédérale ne provoque une récession en tentant d'endiguer les pressions inflationnistes. Le Dow Jones (DJIA) cédait 1,9% en début de séance, à 30.803 points. Le S&P 500 perdait 2,5%, à 3.805 points. L'indice élargi a ainsi perdu plus de 20% depuis son précédent pic, ce qui correspond à la définition d'un bear market (marché baissier) à Wall Street. «Les marchés s'embarquent à nouveau pour un voyage mouvementé du fait des craintes d'inflation, résume Steve Clayton, gérant de fonds chez Hargreaves Lansdown. Les investisseurs craignent que les données économiques ne forcent la main de la Réserve fédérale pour qu'elle pousse les taux d'intérêt à la hausse, plus loin et plus vite que prévu».