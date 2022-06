Wall Street entre dans un marché baissier

La Bourse de New York a ouvert en net recul lundi, Wall Street poursuivant sa chute de la semaine dernière. Les investisseurs craignent que la Réserve fédérale ne provoque une récession en tentant d'endiguer les pressions inflationnistes.

Le Dow Jones (DJIA) cédait 1,9% en début de séance, à 30.803 points. Le S&P 500 perdait 2,5%, à 3.805 points. L'indice élargi a ainsi perdu plus de 20% depuis son précédent pic, ce qui correspond à la définition d'un bear market (marché baissier) à Wall Street. Le Nasdaq Composite riche en valeurs technologiques reculait de son côté de 3% à 11.003 points.

Ce nouveau repli fait suite à une forte baisse vendredi, provoquée par la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui a révélé une hausse des prix plus importante que prévu en mai. Alors que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs décennies et qu'elle présente peu de signes indiquant qu'elle pourrait avoir atteint un sommet, la pression s'accroît sur la Réserve fédérale pour qu'elle prenne des mesures énergiques de resserrement de sa politique monétaire.

Une hausse de taux de 75 pb ?

«Les marchés s'embarquent à nouveau pour un voyage mouvementé du fait des craintes d'inflation, résume Steve Clayton, gérant de fonds chez Hargreaves Lansdown. Les investisseurs craignent que les données économiques ne forcent la main de la Réserve fédérale pour qu'elle pousse les taux d'intérêt à la hausse, plus loin et plus vite que prévu».

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans, le titre de référence du marché, poursuit sa progression, s'adjugeant 11 points de base, à 3,277%. Le rendement du deux ans bondit de 14 points de base, à 3,208%.

Après avoir relevé les taux à deux reprises cette année, la Réserve fédérale américaine devrait procéder à une nouvelle hausse de taux cette semaine après la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) qui s'achèvera mercredi. Les investisseurs se demandent à présent si la Fed augmentera ses taux de 50 points de base ou si elle optera pour une hausse plus massive de 75 points de base.