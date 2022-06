Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le moral des ménages américains s’est dégradé bien plus qu’attendu depuis le début du mois de juin pour tomber à son plus bas niveau depuis plus de 40 ans, montrent vendredi les premiers résultats de l’enquête mensuelle de l’Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 50,2 points,...