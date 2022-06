Les mutuelles d'OFI AM travaillent à un nouveau pacte d'actionnaires

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le rapprochement entre Macif et Aésio formant Aéma, puis le rachat d’Aviva (rebaptisé Abeille Assurances) doit permettre l’émergence d’un grand pôle de gestion d’actifs de 192 milliards d’euros entre OFI AM et Abeille AM. La mise en commun de la gestion d'actifs de ces grandes mutuelles appelle...