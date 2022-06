Binance lève un fonds de 500 millions de dollars pour investir dans la blockchain

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Binance Labs, la branche de capital-risque et d'incubation de la plateforme de cryptomonnaie Binance, annonce la clôture d'un nouveau fonds d'investissement de 500 millions de dollars. Ce véhicule investira dans des projets qui peuvent étendre les cas d'utilisation des crypto-monnaies et favoriser l'adoption des technologies Web3 et blockchain. «L'objectif du fonds d'investissement est de découvrir et de soutenir des projets et des fondateurs ayant le potentiel de construire et de diriger le Web3 à travers la finance décentralisée (DeFi), les NFTs, les jeux vidéo, le métavers, le social, et plus encore», explique Changpeng Zhao 'CZ', fondateur et PDG de Binance dans un communiqué.

Maturités multiples

Ce fonds a été soutenu par plusieurs investisseurs institutionnels tels que DST Global Partners et Breyer Capital. «D'autres grands fonds de capital-investissement, des family offices et des sociétés ont également souscrit au fonds», précise la société.

L’objectif de ce produit est d’investir dans des sociétés à différents stades de leur développement, de l’incubation à la croissance pour les projets les plus matures.

Depuis 2018, Binance Labs a investi et incubé plus de 100 projets dans plus de 25 pays. Son portefeuille comprend des participations comme 1 pouce, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon, Optimism, The Sandbox et STEPN.

Depuis le début du mois de mai, Binance est reconnue en France comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) ainsi qu'en Italie. La société, qui se revendique comme étant la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, veut aujourd'hui conquérir l'Europe.