Alven Capital profite de l’engouement mondial pour la French Tech

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En dépit de conditions macroéconomiques plus tendues dans l’univers de la tech, Alven Capital poursuit son ascension. La société de gestion créée il y a vingt-trois ans par Guillaume Aubin et Charles Letourneur vient de lever 350 millions d’euros pour son sixième fonds dédié à l’amorçage et aux...