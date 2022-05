«Qui se soucie que Miami soit six pieds sous le niveau de la mer ?» Un responsable de HSBC fait polémique

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A vouloir être trop disruptif, on se prend parfois les pieds dans le tapis. C’est ce qui semble être en train d’arriver à Stuart Kirk, en charge de l'investissement responsable chez HSBC Asset Management, qui lors d’une conférence organisée par le Financial Times et intitulée «FT Live Moral Money...