Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le taux d’inflation annuel CPI au Royaume-Uni a bondi à 9% en avril en rythme annuel, un plus haut depuis 1982, provoqué par la hausse des prix de l’énergie avec déplafonnement semestriel sur les factures de gaz et d’électricité depuis le 1er avril. Le chiffre publié par l’Office for National...