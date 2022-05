Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Comme annoncé les 28 octobre et 16 décembre 2021, Natixis Investment Managers (Natixis IM) et le groupe La Banque Postale (LBP) finalisent l’acquisition par Natixis IM des participations de LBP dans Ostrum AM (45 %) et AEW Europe (40 %) et prolongent leurs partenariats industriels en gestion d...