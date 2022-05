Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les 24 sociétés du Panel Taux & Changes interrogées entre le 21 et 29 avril par L’Agefi ont renforcé leurs prévisions de hausse de taux, et les ont même accélérées à la suite de la guerre en Ukraine et des déclarations des gouverneurs sur les taux directeurs....