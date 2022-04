Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'économie allemande se contracterait de près de 2% cette année si le conflit en Ukraine s’intensifiait, entraînant un embargo sur l’énergie russe, une demande extérieure plus faible et une plus grande incertitude, a déclaré vendredi la Bundesbank. La banque centrale allemande a indiqué que les...