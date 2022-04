La Chine réduit le taux des réserves obligatoires

La banque centrale chinoise a abaissé le 15 avril le taux des réserves obligatoires (RRR) des banques, un outil fréquemment utilisé par la PBoC pour durcir ou assouplir sa politique monétaire. Il sera abaissé de 25 points de base le 25 avril, et de 25 pb supplémentaires pour les plus petites banques. Cela permettra de libérer environ 530 milliards de yuans (83,25 milliards de dollars) de liquidités à long terme. Une mesure que la majorité des économistes jugent toutefois insuffisante aujourd'hui pour contrer le ralentissement de l'économie chinoise, pénalisée par la résurgence la pandémie de Covid. Le consensus des économistes sondés par Bloomberg s'attendait plutôt à une baisse du taux directeur, en tablant sur une réduction de 5 ou 10 points de base du taux de facilité de prêt à 1 an, aujourd'hui à 2,85%.