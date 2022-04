Le resserrement monétaire prend de l’ampleur dans le monde

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Face à l’inflation, et malgré le risque que font peser le conflit en Ukraine et la vague de Covid en Chine sur la croissance mondiale, les banques centrales des pays développés sont engagées dans une course au resserrement de leur politique monétaire. La Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale...