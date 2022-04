I Squared Capital boucle un fonds géant d’infrastructures

La société d'investissement en infrastructures I Squared Capital a bouclé son troisième fonds, en atteignant le plafond légal de 15 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros). Son précédent fonds avait récolté 7 milliards de dollars en 2018. En ajoutant les engagements pour compte propre de la société de gestion et une poche de co-investissement, ISQ Global Infrastructure Fund 3 disposera de 15,5 milliards de dollars à investir en fonds propres. Plus de 200 investisseurs, dont des fonds de pension, fonds souverains, family offices et assureurs, provenant de 27 pays, ont souscrit au véhicule. I Squared Capital a déjà identifié dix d'investissements à déployer, représentant 36% du fonds. Parmi les thématiques privilégiées figurent les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) nord-américain vers l'Europe et l'Asie. Fondé en 2012 par des anciens de Morgan Stanley, I Squared Capital revendique aujourd'hui 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion.