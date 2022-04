Cryptos et ESG à l’honneur au Forum de la gestion privée

Forte affluence au Forum de la gestion privée de L’Agefi qui s’est tenu hier à Paris. Alternant vidéos et débats répartis dans plusieurs salons de l’hôtel Shangri-La, près de 300 participants se sont rendus à l’événement annuel de L’Agefi Actifs.

En fil directeur de la manifestation, les cryptoactifs ont occupé une large place. Avec tout d’abord le témoignage d’un responsable de la banque d’actifs numériques suisse Sygnum, jusqu’à l’interview de Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse, qui a fait part de ses convictions en matière de cryptoactifs lors du dîner de clôture, en présence de 85 invités.

L’après-midi a également été consacré à plusieurs autres sujets, ayant trait aux grandes évolutions auxquelles est soumise la gestion privée. Entre autres défis, les responsables de différents établissements qui sont intervenus lors des débats ont pointé la transformation de leur clientèle, avec désormais le poids prépondérant pris par les millennials. Ces derniers se signalent par de nouvelles attentes, de nouveaux comportements et conduisent la banque privée à se «réinventer», selon les termes de certains intervenants. Naturellement, en sous-jacent, outre le sujet de la rentabilité, il a été question des nouvelles appétences des clients, en matière d’actifs non cotés, d’ESG, d’immobilier, d’allocation d’actifs ou de sélection de fonds.

Deux prix

Enfin, au cours du dîner de clôture, il a été procédé pour la quatrième année consécutive à la remise du prix de la Gestion privée et du prix du Meilleur Sélectionneur de fonds d’une banque privée. A partir d’une liste de personnalités retenues par les journalistes du groupe Agefi, les lecteurs devaient voter et désigner les lauréats. En l’occurrence pour le prix de la Gestion privée, le dirigeant d’une banque privée ou d’un multi-family qui s’est distingué au cours de l'année passée en raison de la conduite d'une opération d'envergure ou de l'attribution d'une nouvelle fonction importante au sein de son établissement. Parmi les quatre nommés pour ce prix, c’est Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Wealth Management qui s’est vu remettre la récompense 2022.

Le prix du Meilleur Sélectionneur de fonds d’une banque privée, qui consacre le responsable de la sélection de fonds qui a su se distinguer grâce à ses choix et dans le respect des bonnes pratiques en matière d’architecture ouverte, a été attribué parmi les 17 professionnels sélectionnés, à Estelle Ménard, directrice des gestions de portefeuilles et des investissements chez LCL Banque Privée.

Les nommés du prix de la gestion privée :

• Edouard de Saint Pierre, Directeur général - Lombard Odier France

• Audrey Koenig, Directrice générale - Natixis Wealth Management

• Nicolas Otton, Directeur - BNP Paribas Banque Privee & Président - Portzamparc

• Mathieu Vedrenne, Directeur - Société Générale Private Banking France

Les nommés du prix du Meilleur Sélectionneur de fonds :

• Arnaud Bouche, Directeur général délégué, responsable de la gestion financière - Generali Wealth Solutions

• Marc Bruyere, Directeur de la multigestion - Crédit Mutuel Gestion

• Philipp Alexander Dirkx, Analyst, Portfolio manager - Oddo Bhf Banque Privée

• Gabriel Garcin, Spécialiste en investissements – UBS France

• Laurent Gaude, CEO - Fundquest Advisor

• Dominique Gonthier, Responsable sélection de fonds - Quilvest Banque Privée

• Maxime Lecorps, Responsable de l’ingénierie financière - Crédit Du Nord

• Vincent Manuel, Global chief investment officer - Indosuez Wealth Management

• Estelle Menard, Directrice des gestions de portefeuilles et des investissements - LCL Banque Privee

• Vladimir Danesi, Directeur multigestion - Swiss Life Gestion Privee

• Stéphane Monier, CIO – Banque Lombard Odier

• Bruno Mussard, Head of investment fund advisory - BNP Paribas WM

• Guillaume Pietruschi, Directeur produits et marchés - BNP Paribas Banque Privée

• Sébastien Racine, Directeur adjoint de la gestion sous mandat – BPE

• Olivier Raingeard, Directeur des investissements - Neuflize OBC

• Marc Terras, Head of open architecture – Rothschild & CO AM Europe

• Franklin Wernert, Directeur adjoint - Societe Generale Private Banking