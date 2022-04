Arkéa IS décidera cette année du sort de sa participation dans Mandarine Gestion

Le sort de Mandarine Gestion chez Arkéa Investment Solutions sera tranché cette année. Le groupe breton, désormais piloté par François Deltour, s'est en effet fixé plusieurs priorités pour 2022. «La première est de réussir le lancement effectif de deux grandes activités», a indiqué François Deltour jeudi lors d'une conférence de presse sur les ambitions d'Arkéa IS. Il s'agit de la dette d'infrastructures développée chez Schelcher Prince Gestion et de l’immobilier après l’acquisition des activités françaises du suédois Catella, devenues Arkéa Real Estate. L'autre priorité «est de prendre une décision sur notre gestion actions».

Dans cette activité, le groupe agit depuis cinq ans via un partenariat capitalistique et commercial avec Mandarine Gestion, la boutique actions fondée par Marc Renaud. Arkéa avait pris 15% du capital en 2017 et injecté environ 600 millions d'euros d'encours dans ses fonds. «Marc Renaud a déclaré publiquement qu’il ne restera pas éternellement dans la gestion d’actifs et cela va faire cinq ans que nous avons un partenariat capitalistique et commercial avec Mandarine. Cinq ans c’est un bon moment pour faire le point», estime François Deltour.

«Tout n’est pas finalisé à date, mais l’élément important à mentionner est qu’Arkéa IS a vocation à être plus présent sur cette classe d’actifs qui nous semble extrêmement importante. Et comme vous le savez, aujourd’hui, nous sommes minoritaires chez Mandarine Gestion», a-t-il ajouté.

Monter à 100% du capital «fait partie des scénarios possibles. Le scénario idéal est d’être plus présent sur les actions, au-delà d’une participation minoritaire». Mais François Deltour a voulu montrer que d'autres solutions étaient à disposition. «Un autre scénario possible est un développement interne de la partie actions comme nous avons pu le faire pour la dette infrastructure. Un autre encore, est de travailler avec un ou plusieurs autres partenaires, où l’on aurait une place un peu plus importante», explique-t-il

Pour Mandarine, deux enjeux se présentent pour 2022 après une bonne année 2021 où elle a collecté 200 millions d'euros pour atteindre un encours de 3,5 milliards. Il s'agira pour la société de poursuivre son développement de produits à impact dans la lignée du succès rencontré avec Mandarine Global Transition par exemple, et de continuer la diversification internationale de la clientèle en particulier en Suisse alémanique. Même si plus de 30% des encours proviennent déjà de l’étranger.