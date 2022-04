Les prix des matières premières pourraient encore monter de 40% selon JPMorgan

Selon JPMorgan, les cours des matières premières pourraient bondir de 40% - en territoire record - si les investisseurs augmentent leur allocation aux matières premières en période de hausse de l’inflation.

Si ces allocations semblent actuellement supérieures aux moyennes historiques – plutôt 0,7% d’exposition aux futures dans les portefeuilles institutionnels que 0,3% avant 2008 -, elles ne sont pas tellement surpondérées, ce qui suggère des possibilités de hausses/de gains sur ces actifs, explique l’équipe de stratégistes dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou.

Du pétrole au blé, les matières premières ont atteint un record le mois dernier avec l’invasion russe en Ukraine. Cela contribue à stimuler l’inflation mondiale, déjà élevée, et pousse à une réponse plus dure de la Réserve fédérale, incitant les investisseurs à repenser la pondération de leurs portefeuilles entre actions, obligations et matières premières.

Se couvrir contre l'inflation

«Dans la conjoncture actuelle, où le besoin de couvertures contre l’inflation est plus élevé, il est concevable de voir les allocations en matières premières à plus long terme dépasser 1% du total des actifs financiers dans le monde, indique JPMorgan. Toutes choses égales par ailleurs, cela impliquerait une hausse supplémentaire de 30% à 40% des prix pour les matières premières.»

Goldman Sachs, qui prévient d’un choc prochain sur le cuivre dans une note ce jeudi, affiche le même optimisme sur les matières premières plus globalement lié à leur rôle de couverture contre l’inflation.