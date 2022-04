Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le contrat Juin 2022 à Newcastle sur le charbon a rebondi de 249 à 295 dollars/tonne entre mardi et mercredi, un plus haut d’un mois (record à 430 dollars/tonne le 7 mars), suite à l’annonce de l’Union européenne (UE) d’un possible embargo sur le charbon russe en lien avec la guerre en Ukraine....