I Squared Capital boucle un fonds géant d’infrastructures

La société d'investissement en infrastructures I Squared Capital a bouclé son troisième fonds, en atteignant le plafond légal de 15 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros). Le gestionnaire visait à l'origine le cap des 12 milliards, un objectif qu'il a donc dépassé de 25%. Il a plus que doublé de taille par rapport à son précédent fonds, qui avait récolté 7 milliards de dollars en 2018.

En ajoutant les engagements pour compte propre de la société de gestion et une poche de co-investissement, ISQ Global Infrastructure Fund 3 disposera de 15,5 milliards de dollars à investir en fonds propres. Plus de 200 investisseurs, dont des fonds de pension, fonds souverains, family offices et assureurs, provenant de 27 pays, ont souscrit au véhicule.

Rubis Terminal et Domidep en portefeuille en France

I Squared Capital a déjà identifié dix d'investissements à déployer, représentant 36% du fonds. Parmi les thématiques privilégiées à l'avenir, les infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) nord-américain vers l'Europe et l'Asie. Les Etats-Unis se sont engagés à accroître leurs livraisons à l'Europe d'au moins 50 milliards de mètres cubes par an d'ici à 2030, afin d'aider celle-ci à se sevrer du gaz russe, ce qui nécessitera la construction de terminaux GNL dans des pays comme l'Allemagne.

Fondé en 2012 par des anciens de Morgan Stanley, I Squared Capital revendique aujourd'hui 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En France, la société s'est illustrée en investissant dans l'activité de stockage d'hydrocarbures du groupe pétrolier Rubis et dans les maisons de retraite Domidep. Elle s'était également portée candidate au rachat de la Saur, finalement reprise par le suédois EQT. Un dossier qui pourrait être relancé avec la recomposition attendue du capital du numéro trois français de la gestion de l'eau et des déchets.