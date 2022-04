Les banquiers centraux de la Fed favorables à d'importants tours de vis monétaires

Les membres de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont fortement envisagé de relever les taux d'un demi-point de pourcentage et se sont rapprochés d'un accord pour commencer à réduire le bilan de la banque centrale afin de contenir une inflation excessive, selon les minutes de leur dernière réunion publiées mercredi. Le mois dernier, la Fed avait relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis plus de trois ans, en augmentant son principal taux directeur pour le porter dans une fourchette comprise entre 0,25% et 0,5%. Selon le compte-rendu, de nombreux responsables auraient préféré une augmentation des taux plus importante, d'un demi-point, lors de cette réunion qui s'est tenue les 15 et 16 mars. Pour accentuer encore davantage le resserrement monétaire, les membres de la banque centrale ont également avancé qu'ils pourraient réduire la taille du bilan de la Fed de manière beaucoup plus rapide que lors de la dernière décennie.