Le taux d’inflation s’est encore accéléré en Turquie, pour le dixième mois consécutif, à 61,1% en rythme annuel en mars, soit le taux le plus élevé depuis mars 2002 bien qu’il soit légèrement inférieur aux prévisions du marché (61,6%). L’inflation n’était encore «que» de 16,2% un an plus tôt,...