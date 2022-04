Les gestions anticipent une hausse de taux en zone euro dès 2022

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les 25 sociétés du Panel Taux & Changes interrogées entre le 21 mars et le 1er avril par L’Agefi ont renforcé à la hausse leurs révisions sur les taux, entamées fin janvier et poursuivies fin février, malgré la guerre en Ukraine. Mais si elles anticipaient déjà les hausses de taux directeurs...