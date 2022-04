Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les dépenses personnelles PCE aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en rythme mensuel en février, en deçà des prévisions (+0,5%) et, surtout, de la hausse révisée à 2,7% en janvier. Mais l’indice des prix PCE progresse encore de +0,6% sur un mois et de +6,4% sur un an (+0,5% et +6% en janvier), sa...