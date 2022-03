L’inflation atteint un pic de plus de quarante ans outre-Rhin

L’inflation a encore accéléré en Allemagne en mars, pour atteindre son plus haut niveau depuis 1981. L’indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) a augmenté de 2,5% par rapport à février et de 7,6% sur un an, montre, mercredi, la première estimation de l’inflation publiée par Destatis, l’office fédéral de la statistique. L’envolée des prix du pétrole et du gaz consécutive à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en est la principale raison. Ce chiffre est nettement supérieur aux attentes des économistes, qui anticipaient une hausse de 1,8% d’un mois sur l’autre et de 6,7% en rythme annuel. En février, le taux d’inflation était de 5,5% sur un an. «Dans le contexte des récents événements géopolitiques, nous prévoyons maintenant que l’inflation allemande sera en moyenne supérieure à 8% cette année, avec une possibilité que les taux d’inflation mensuels atteignent un niveau à deux chiffres en été», écrit Carsten Brzeski, responsable de l’analyse macro chez ING. Les «sages» – les économistes chargés de conseiller le gouvernement fédéral – ont annoncé avant la publication de cet indicateur prévoir une inflation de 6,1% cette année. Ils ont également revu nettement en baisse leur prévision de croissance outre-Rhin pour 2022.