L’inflation atteint 7,6% en Allemagne, un record depuis 1981

L’inflation a encore accéléré en Allemagne en mars pour atteindre son plus haut niveau depuis 1981. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) a augmenté de 2,5% par rapport à février et de 7,6% sur un an, montre mercredi la première estimation de l'inflation publiée par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

L'envolée des prix du pétrole et du gaz consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en est la principale raison.

Inflation à deux chiffres cet été ?

Ce chiffre est nettement supérieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters qui anticipaient une hausse de 1,8% d'un mois sur l'autre et de 6,7% en rythme annuel. En février, le taux d'inflation était de 5,5% sur un an. Et la hausse n'est pas finie. «Dans le contexte des récents événements géopolitiques, nous prévoyons maintenant que l'inflation allemande sera en moyenne supérieure à 8 % cette année, avec une possibilité que les taux d'inflation mensuels atteignent un niveau à deux chiffres en été», écrit Carsten Brzeski, responsable de l'analyse macro chez ING.

Les «sages», les économistes chargés de conseiller le gouvernement fédéral, ont annoncé avant la publication de cet indicateur prévoir une inflation de 6,1% cette année. Ils ont également revu nettement en baisse leur prévision de croissance outre-Rhin pour 2022.

Sur les marchés de taux, le rendement du Bund à deux ans a accru ses gains à 0,029% (+ 7 points de base)après la publication des chiffres de Destatis. Il est en hausse de 56 points de base sur le mois de mars, sa plus forte progression mensuelle depuis 2008.