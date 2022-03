Pour Larry Fink, le conflit ukrainien sonne le glas de la mondialisation

Larry Fink, le directeur général de BlackRock, a livré ses réflexions sur l’«attaque brutale» de la Russie contre l’Ukraine et sur d’autres sujets dans sa lettre annuelle transmise aux actionnaires de la société de gestion américaine ce jeudi. BlackRock, rappelle-t-il, n’a jamais eu d’investissements significatifs en Russie. Son exposition aux actifs russes pour le compte de ses clients lui aurait fait perdre environ 17 milliards de dollars de valorisation. Parmi les potentiels impacts de l’invasion russe en Ukraine, Larry Fink évoque, entre autres, l’accélération des monnaies digitales et le fait que la guerre incitera les pays à réévaluer leurs dépendances sur le plan monétaire. Il précise que BlackRock étudie les monnaies digitales et cryptomonnaies stables (stablecoins) ainsi que les technologies sous-jacentes de ces actifs. Dans sa lettre, Larry Fink évoque à nouveau la question de la transition énergétique. Le gestionnaire avait récemment été tancé pour son double discours sur le sujet des énergies fossiles, en particulier auprès d’Etats américains pour le moins réticents à délaisser le pétrole.