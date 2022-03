Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

On n'arrête plus l’épargne salariale. A fin 2021 les encours sur les plans d’épargne salariale et les plans d’épargne retraite collectifs d’entreprise culminait à 167,6 milliards d’euros, en progression de 14% sur un an. Depuis 2008, ces encours progressent, en moyenne, tous les ans de 7%. Des...