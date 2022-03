Londres se ménage une marge budgétaire face à l’inflation

Malgré un déficit mensuel en hausse, à 13,1 milliards de livres sterling en février, le gouvernement britannique enregistre un déficit bien inférieur aux prévisions en cumul sur les onze premiers mois de l’exercice fiscal 2021-2022 qui se terminera fin mars. Le trou atteint 138,4 milliards de livres, au lieu des 164,4 milliards prévus par l’Office for Budget Responsibility (OBR). C’est aussi 52% de moins que pour la même période en 2020-2021, grâce à des recettes fiscales bien plus élevées, indique l’Office for national statistics (ONS). Ce bilan pourrait donner un coup de pouce au chancelier de l’Echiquier, Rishi Sunak, lors de sa présentation budgétaire définitive, attendue mercredi. Notamment si le gouvernement britannique doit dévoiler des mesures pour aider ses administrés à faire face à la forte augmentation du coût de la vie au Royaume-Uni.