Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 4% lundi matin. Les principaux producteurs de pétrole de l’Opep+ ont toujours du mal à respecter leurs quotas de production et ont raté leur cible de plus de 1 million de barils par jour (mbj) en février. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a...