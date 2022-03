Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pas encore remise de la pandémie, l'économie mondiale pourrait voir sa croissance amputée de plus d'un point et son inflation augmenter de 2,5 points sur un an si les effets de la guerre en Ukraine s'avéraient durables, avertit l'OCDE. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une flambée...