Le rendement du Bund allemand a atteint 0,36% lundi matin, soit un plus haut depuis décembre 2018. L’appétit pour le risque est revenu avant un nouveau cycle de pourparlers en vue d’un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les réunions des banques centrales américaine et...