Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Depuis plus de quinze ans, le marché du jus d’orange décline, tant en termes de production que de consommation. Signalée en Floride et au Brésil depuis le milieu des années 2000, la maladie du dragon jaune (huanglongbing disease ou HLB) continue d’affecter les arbres et les rendements des...