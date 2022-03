Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté moins que prévu en janvier, freinées par la baisse des ventes de carburant et l'atonie des dépenses en ligne et en alimentation dans un contexte d'inflation supérieure à 5%. Elles ont augmenté de 0,2% en glissement mensuel en janvier et de 7,8%...