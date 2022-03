Russie: l’AMF appelle les sociétés de gestion à la vigilance

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a appelé vendredi à la vigilance des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) à la suite des développements du conflit russo-ukrainien, et notamment les sanctions prononcées par l’Union européenne à l’encontre de personnes ou d’entités russes. Elle demande aux gestionnaires de lui faire part sans délai de tout problème pouvant affecter leurs activités. L’AMF les rappelle aussi à leurs devoirs concernant les sanctions applicables en France vis-à-vis des personnes et entités russes concernées. Des sanctions qui concernent non seulement les relations d’affaires existantes ou à venir, mais aussi la possibilité d’acquérir et de céder certains nouveaux titres d’émetteurs publics russes. Concernant la valorisation et la liquidité des expositions directes ou indirectes liées à des actifs russes, le régulateur demande aux SGP de prendre les mesures nécessaires pour la gestion du risque de liquidité de leurs fonds concernés.