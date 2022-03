Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La France, l'Allemagne et la Pologne ont déclaré mercredi qu'elles reconnaissaient les aspirations européennes de l'Ukraine et son choix de l'Europe, ajoutant réaffirmer leur détermination à renforcer l'association politique et l'intégration économique du pays avec l'Union européenne. Dans un...