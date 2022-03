Altarea crée la surprise en renonçant à racheter Primonial

Altarea a annoncé ce matin qu'il renonçait à racheter Primonial deux jours avant la conclusion définitive de l’opération. La foncière justifie sa décision de ne pas acquérir le groupe de gestion de patrimoine car il a constaté, à l’aune de documents fournis par Primonial le 25 février, « que les conditions convenues pour l’acquisition du groupe Primonial début mars n’étaient pas remplies du fait du non-respect - tant sur le fond, la forme et les délais - des stipulations du protocole d’acquisition signé en juillet 2021 ».

Du côté de Primonial, c’est la sidération. «Nous sommes extrêmement surpris de cette décision unilatérale du groupe Altarea », a déclaré la société dans un communiqué. Le groupe, considère qu’« il est inimaginable de remettre en question sa réalisation à seulement deux jours du closing pour cette seule raison, alors que toutes les conditions étaient réunies ».

«Cette décision étant en violation des accords conclus par les parties, les actionnaires de Primonial ont décidé de prendre toutes mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits», ajoute le communiqué.

En juillet dernier, Altarea avait annoncé vouloir acquérir les activités immobilières de Primonial, ses activités de distribution et 15% de la Financière de l’Echiquier acquise par Primonial en 2019. L’opération devait se faire sur une valeur d’entreprise de 1,9 milliard d’euros sur le périmètre considéré. La cession devait se faire en deux temps. La première phase, concernant 60% du capital devait avoir lieu au premier trimestre 2022 et le solde devait être cédé deux ans plus tard.