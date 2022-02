Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix du pétrole ont bondi jeudi de près de 9% à plus de 105 dollars/baril pour le contrat 1 mois sur le Brent et plus de 100 dollars/baril pour celui sur le brut WTI, après que la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, avec des explosions signalées jusqu'à Kiev. Vladimir Poutine a...