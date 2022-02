Plusieurs sites internet d'institutions publiques ukrainiennes, dont ceux du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, étaient inaccessibles mercredi après-midi.

La cyberattaque en cours en Ukraine semble également toucher les banques: le site internet de la Privatbank, la plus grande du pays, ainsi que la Caisse d'épargne d'Etat .

Cette attaque a de nouveau ravivé la nervosité sur les marchés. Le S&P 500, qui avait ouvert en hausse, a chuté à -0,4% à 17h30, accentuant encore son cycle de correction Depuis 5 jours l'indice perd près de 4%. Le même phénomène a été observé sur les Bourses européennes. L'indice CAC 40 a terminé la séance proche de zéo alors qu'il avait évolué en territoire positif pendant toute la séance, idem pour l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600.

La cyberattaque n'est pas vraiment une surprise. Les autorités ukrainiennes ont indiqué cette semaine avoir détecté des signes indiquant que des pirates se préparaient à lancer des attaques majeures contre des agences gouvernementales et des banques, ainsi que contre le secteur de la défense.

En France, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) s’inquiète des conséquences des tensions géopolitiques sur le cyberespace. « Les tensions internationales actuelles, notamment entre la Russie et l’Ukraine, peuvent parfois s’accompagner d’effets dans le cyberespace qui doivent être anticipés », rappelle l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information dans un communiqué diffusé aujourd’hui. Si elle tient à rassurer, aucun cyber menace visant les organisations françaises en lien avec ces événements n’a été détecté pour l’instant, elle invite à « s’assurer de la bonne mise en place des mesures d’hygiène informatique essentielles ». « La mise en œuvre des mesures de cybersécurité et le renforcement du niveau de vigilance sont essentielles pour garantir la protection au bon niveau de votre organisation » , explique l’Anssi.

Etat d'urgence

L'Ukraine a déclaré mercredi l'état d'urgence et a dit à ses citoyens en Russie de fuir, tandis que Moscou a commencé à évacuer son ambassade de Kiev, alors que les Ukrainiens craignent une attaque militaire russe.

Le replis des marchés montre à quel point la situation reste fragile, le moindre événement pouvant doucher les espoirs des investisseurs. « Il y avait un certain optimisme parmi les investisseurs à qui nous avons parlé car les sanctions de la Maison Blanche contre la Russie n’étaient pas aussi radicales que prévu à l’origine, mais notre sentiment est que cette saga est loin d’être terminée et que la plupart de nos contacts s’attendent à des sanctions supplémentaires dans les jours à venir ainsi qu’à un paquet législatif ciblé »,

a écrit Isaac Boltansky de BTIG, rapporte l'agence Bloomberg.