Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque centrale russe (BCR) a fortement relevé son taux directeur à 9,5% vendredi, soit 100 points de base de plus pour la deuxième fois consécutive. Elle a déclaré qu'une nouvelle hausse était possible. L’institution a relevé le taux directeur à sept reprises en 2021 à partir d'un plus bas...