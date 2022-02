L’Insee remonte l’acquis de croissance de la France pour 2022

Le produit intérieur brut (PIB) de la France progresserait de 0,3% au premier trimestre 2022 puis de 0,6% au deuxième, a indiqué mardi l’Insee dans son dernier point de conjoncture. En décembre dernier, l’institut tablait sur une hausse respective de 0,4% et 0,5%. A la mi-année, l’acquis de croissance pour 2022 s’élèverait à 3,2% contre 3% précédemment attendu. Le PIB français se situerait ainsi au deuxième trimestre à 1,8% au-dessus de son niveau prépandémique. Après le rebond de 7% du PIB enregistré sur l’ensemble de 2021, l’activité économique française devrait connaître une dynamique de croissance plus modérée durant les prochains mois. La dégradation temporaire de la situation sanitaire due au variant Omicron, conjuguée à une nouvelle hausse des cours du pétrole, bridera vraisemblablement la consommation des ménages d’ici à fin mars et celle-ci devrait ensuite s'accélérer au printemps. En supposant un maintien des cours du pétrole au niveau de 90 dollars le baril, l’Insee anticipe un glissement annuel des prix à la consommation compris entre +3% et +3,5% à l’horizon de juin 2022.