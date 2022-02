Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en janvier à son rythme le plus lent en cinq mois. L'indice PMI du secteur calculé par Caixin/Markit est tombé à 51,4 - un plus bas depuis le mois d'août - contre 53,1 en décembre, alors que la hausse des cas de coronavirus et les...