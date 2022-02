Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Russie et la Chine vont discuter d'un renforcement de leurs liens gaziers et financiers durant la visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin pour les Jeux olympiques, a déclaré mercredi le Kremlin. Lors d'un déjeuner de travail, ils pourraient signer plus d'une quinzaine d'accords. De...