La croissance accélère plus qu’attendu aux Etats-Unis

La croissance de l'économie américaine s'est accélérée au quatrième trimestre 2021, grâce notamment à la reconstitution des stocks des entreprises pour répondre à la reprise de la demande. Cela qui permet aux Etats-Unis d'afficher sur 2021 leur plus forte croissance depuis près de 40 ans. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 6,9% en rythme annualisé, selon la première estimation du département du Commerce, après 2,3% au troisième trimestre. La croissance est supérieure aux attentes des économistes interrogés par Reuters qui prévoyaient en moyenne +5,5% et dans le haut de fourchette de leurs estimations. Sur l'ensemble de 2021, la première économie mondiale enregistre ainsi une croissance de 5,7%, sa meilleure performance annuelle depuis 1984, après une contraction de 3,4% du PIB en 2020, la plus forte depuis 74 ans.