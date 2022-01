Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Raise Ventures, l’activité dédiée au financement des start-up de la société de gestion Raise, met en orbite un nouveau véhicule d’amorçage, baptisé Raise Seed For Good. Il est entièrement destiné à l’accompagnement des start-up les plus responsables sur les enjeux sociétaux et environnementaux. L...