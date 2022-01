La «grande démission» reste à relativiser aux Etats-Unis

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

A l’image du Financial Times cette semaine, les journaux anglo-saxons évoquent régulièrement depuis cet automne les pénuries de main d’œuvre et les problèmes de participation sur le marché de l’emploi américain. Outre 6,8 millions de chômeurs et 10,6 millions d’emplois vacants fin novembre, plus...