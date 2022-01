Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La production industrielle italienne a progressé de 1,9% en rythme mensuel en novembre, un plus haut depuis août 2020. Elle a rebondi pour les biens d'équipement (2% après -1,3% en octobre), les biens de consommation (1,7% après -0,6%) et les biens intermédiaires (0,8% après -0,8%), et accéléré...