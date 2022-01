Les investisseurs se focalisent sur les fonds actions

A présent, les investisseurs sont totalement orientés vers les fonds actions. Selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research, la classe d'actifs a reçu 30,5 milliards de dollars (26,6 milliards d'euros) entre le 6 et le 12 janvier, contre 25,6 milliards de dollars une semaine plus tôt. Dans le même temps, les fonds obligataires ont rendu 2,9 milliards de dollars et les fonds monétaires 43,5 milliards.

La collecte des fonds actions a notamment été alimentée par les véhicules exposés aux marchés américains (+9 milliards de dollars) et émergents (+6,7 milliards). Les fonds en actions européennes ont également connu une collecte positive de 1,9 milliard de dollars, tandis que les fonds actions japonaises ont rendu 0,3 milliard. Sur le marché américain, les stratégies ayant le plus collecté sont celles dédiées aux financières (+3,6 milliards), à la tech (+3,4 milliards) et à la "value" (+2,8 milliards). Les fonds dédiés à la croissance et aux petites capitalisations ont toutefois décollecté, de respectivement 5,2 milliards et 1,9 milliard de dollars.

Dans l'obligataire, les investisseurs ont joué la sécurité, en choisissant les fonds de titres souverains (+1 milliard de dollars), les fonds de dettes bancaires (+1,9 milliard) et les fonds d'obligations municipales (+0,4 milliard). A l'inverse, tant les fonds de titres d'entreprises "investment grade" qu'à haut rendement ont enregistré une décollecte, de 3,1 milliards de dollars pour les premiers et de 2 milliards pour les seconds.