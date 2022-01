Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après plusieurs mois d'absence de publication, la société de gestion H2O AM vient de dévoiler et calculer les valeurs liquidatives des fonds qu'elle avait dû cantonner en octobre 2020 suite à des problèmes de liquidités. On y lit par exemple que le fonds H2O Multistrategies (part I) affiche une...