Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Huit heures de discussions sur la crise ukrainienne et plus généralement la sécurité en Europe n'ont pas permis de rapprochement significatif des positions des Etats-Unis et de la Russie lundi à Genève. Américains et Russes ont vanté leur fermeté pendant ces échanges qui visaient davantage à...