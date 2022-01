Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation en Allemagne a encore accéléré en décembre, dépassant les prévisions et affichant son niveau le plus élevé depuis l'été 1992, d'après Destatis. En données nationales, les prix ont augmenté en décembre de 5,3% sur un an, après une hausse de 5,2% en novembre, et ont crû de 0,5% sur un...